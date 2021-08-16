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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan son yolculuğuna uğurlandı
Şimşek Harekatı’nda şehit olan Cengizhan Kaplan’ın cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.
Asayiş 16.08.2021, 15:01
Şimşek Harekatı’nda şehit olan Cengizhan Kaplan’ın cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.Kuzey Irak’ta icra edilen Pence-Şimşek Harekatı’nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Cenizhan Kaplan’ın cenaze namazı öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılındı. Cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Kuvvet Komutanları katıldı.