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Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Irak’ın kuzeyinde terör yuvalarını yok etmek amacıyla başlatılan Pençe-Kilit operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Murat Yıldırım (36), dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Asayiş 08.07.2022, 11:33
Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Irak’ın kuzeyinde terör yuvalarını yok etmek amacıyla başlatılan Pençe-Kilit operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Murat Yıldırım (36), dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta, şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım (38) için Göksun ilçesi Taşoluk Mahalle Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin cenazesi, askerlerin omuzlarında tören alanına getirildi. Evli ve 3 çocuk babası olan şehidin cenaze namazı öncesi helallik alındı. Yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği cenaze töreninde, kılınan namazın ardından yine askerlerin omuzlarında son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Şehidin babası ve ağabeyleri ayakta durmakta zorluk çekti.

Cenaze törenine, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve sivil erkanın yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.

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