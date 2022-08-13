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Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra dualarla köyünde defnedildi

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra’nın cenazesi, baba ocağı Siirt’in Şirvan ilçesi Nallıkaya köyünde defnedildi.

Asayiş 13.08.2022, 16:56
Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra dualarla köyünde defnedildi

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra’nın cenazesi, baba ocağı Siirt’in Şirvan ilçesi Nallıkaya köyünde defnedildi.

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından karayoluyla Nallıkaya köyüne getirilen şehit Bağra’nın cenazesi, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından helallik için baba evine götürüldü.

Kürtçe ağıt yakıldı

Şehidin ailesi, ay yıldıza sarılı şehidin naaşına sarılarak Kürtçe ağıt yaktı. Vatandaşların omuzlarından evden çıkarılan cenaze daha sonra defnedilmek üzere köy mezarlığında götürüldü. Okunan duanın ardından cenaze toprağa verildi.

Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Şirvan ilçesinin çevre köylerinden çok sayıda vatandaş katıldı.

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