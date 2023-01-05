banner607

Son Dakika

Şehit Piyade Er Halil Seltan son yolculuğuna uğurlanıyor

Konya-Adana karayolunda sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Piyade Er Halil Seltan, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Asayiş 05.01.2023, 17:23
Şehit Piyade Er Halil Seltan son yolculuğuna uğurlanıyor

Konya-Adana karayolunda sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Piyade Er Halil Seltan, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Askeri aracın kaza yapması sonucu şehit düşen Piyade Er Halil Seltan’ın cenazesi, Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki babaevinde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı alana getirildi.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye'de 2022 yılında en güvenilir ve doğru haber kaynağı sizce hangisi?