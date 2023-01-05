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Şehit Piyade Er Halil Seltan son yolculuğuna uğurlanıyor
Konya-Adana karayolunda sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Piyade Er Halil Seltan, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Asayiş 05.01.2023, 17:23
Konya-Adana karayolunda sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Piyade Er Halil Seltan, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Askeri aracın kaza yapması sonucu şehit düşen Piyade Er Halil Seltan’ın cenazesi, Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki babaevinde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı alana getirildi.
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