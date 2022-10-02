Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan Mustafa Çalışgan’ın cenazesi memleketi Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Tokatlı polis memuru Mustafa Çalışgan (34), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit oldu. Şehidin cenazesi Gaziantep’te yapılan törenin ardından havayoluyla memleketi Tokat’a getirildi. Baba ocağında helallik alındıktan sonra şehidin Türk Bayrağına sarılı naaşı Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören alanına getirildi. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Milletvekilleri, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı ile çok sayıda vatandaş katıldı.Şehidin babası Mehmet Çalışgan, annesi Perihan Tekin, şehidin eşi Ceren Çalışgan törende metanetiniq korumaya çalıştı.

Evli ve 2 çocuk babası şehidin cenazesi cenaze namazının kılınmasının ardından garnizon şehitliğinde toprağa verildi.