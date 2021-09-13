Şehit Ömer Faruk Erdem memleketinde gözyaşlarıyla uğurlandı

Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, memleketi olan Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidin cenazesi dün memleketi Konya’nın Akşehir ilçesine getirildi. Şehit Ömer Faruk Erdem için Akşehir Nasreddin Hoca Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni öncesi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, şehidin babaannesi, kardeşleri ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Konya İl Müftüsü Ali Öge’nin kıldırdığı cenaze namazı sonrası omuzlara alınan şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem’in naaşı Akşehir Şehitliğinde defnedildi. Şehit Ömer Faruk Erdem’in cenazesinde şehidin Babaannesi Döndü Erdem, kız kardeşleri Tuğba, Navruz, Sevgi ve Fadime gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem’in babası Metin ve annesi Nesibe Erdem’in daha önce vefat ettiği öğrenildi. İlk görev yeri Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde 1 yıldır görev yapan ve 10 gün önce memleketine izne geldiği öğrenildi.

Şehidin cenazesine Konya Valisi Vahdettin Özkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Önder Şensöz, protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.