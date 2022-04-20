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Şehit olan infaz memurunun son görüntüleri ortaya çıktı
Bursa’da şehit olan infaz memurunun oğlu ile birlikte kayda alınan son görüntüleri ortaya çıktı.
Asayiş 20.04.2022, 19:30 20.04.2022, 22:45
Bursa’da sabah saatlerinde ceza infaz memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik düzenlenen saldırıda şehit düşen 36 yaşındaki Cengiz Yiğit’in son kayda alınan görüntüleri ortaya çıktı. Mahallesindeki berbere oğlunu tıraş ettirmeye götüren Yiğit’in mutlu anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Yiğit’in oğlunun saçlarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kestirdiği öğrenildi.