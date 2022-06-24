Şehit Oğuzhan Arduç memleketi Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç, memleketi Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin tabutunun başında duygusal anlar yaşayan anne Melihat Arduç, “Yavrum hakkımı helal ediyorum sana” sözleriyle oğluna son kez seslendi.

Diyarbakır’ın Lice ilçesi Göçer Mahallesi kırsalında 22 Haziran Çarşamba günü icra edilen Eren Abluka-18 Operasyonu’nda teröristlerle girilen çatışmada Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç şehit düştü. Arduç’un acı haberi, dün askeri görevliler tarafından Kırmızıtoprak Mahallesi Altan Sokak’taki ailesine verildi. Acı haberi alan şehit yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit evi ve sokaktaki birçok alana Türk bayrakları asıldı.

Dün havayoluyla getirilen şehidin naaşı, Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda askeri törenle karşılanmıştı. Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, bugün cenaze namazı öncesinde Reşadiye Camii avlusuna getirildi. Burada cuma namazına müteakip İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Ardından şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Arduç’un naaşı, top arabası ile defnedilmek üzere Vişnelik Hava Şehitliği’ne götürüldü. Tabut başında gözyaşlarıyla asker selamı veren şehidin annesi Melihat Arduç, “Annem dik durmak istiyorum, selam çakmak istiyorum yanında. Elimi vurayım, güle güle diyeyim yavruma. Yavrum beni de götür. Yavrum hakkımı helal ediyorum sana” dedi.

Şehidin eşi Pembegül Arduç ise “Ağlamak yok, dik duracağım” diyerek tabuta sarıldı. Öte yandan törene katılan çok sayıda vatandaş, “Şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun PKK” sloganları attı.

Şehidin cenaze törenine annesi Melihat Arduç, eşi Pembegül Arduç, ağabeyi Ayhan Arduç, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, JÖAK Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan ve Nabi Avcı, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.