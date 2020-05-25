Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
378.534
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3047
EURO
7.4186

Şehit oğlunun doğum gününde vefat etti

TURGUTLULU ŞEHİT SEZAİ ZORLUBAŞ'IN BABASI HÜSEYİN ZORLUBAŞ OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ.

Şehit oğlunun doğum gününde vefat etti

TURGUTLULU ŞEHİT SEZAİ ZORLUBAŞ'IN BABASI HÜSEYİN ZORLUBAŞ OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:01
0 Okunma
Şehit oğlunun doğum gününde vefat etti

Turgutlulu şehit Sezai Zorlubaş’ın babası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Baba Hüseyin Zorlubaş’ın oğlunun doğum günü olan 24 Mayıs’ta hayatını kaybettiği öğrenildi.

Manisa Şehir Hastanesinde bir süredir tedavi gören 67 yaşındaki şehit babası Hüseyin Zorlubaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zorlubaş’ın cenazesi, Turgutlu Şehir Mezarlığı içerisinde bulunan şehitlik önünde kılınan cenaze namazının ardından oğlu Şehit Sezai Zorlubaş’ın kabrinin yanına defnedildi. Şehit oğlunun doğum gününde yaşamını yitiren Zorlubaş’ın cenaze törenine, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, İlçe Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, şehit aileleri ve Zorlubaş’ın yakınları katıldı.

24 Mayıs 1972’de dünyaya gelen Şehit Jandarma Er Sezai Zorlubaş, 1992 yılında Şırnak’ta teröristlerle girilen çatışmada şehit düşmüştü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde 863 kişiye ceza kesildi
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde 863 kişiye ceza kesildi
Villaya uyuşturucu baskını: 4 gözaltı
Villaya uyuşturucu baskını: 4 gözaltı
Aksaray polisi sokaklarda denetimde
Aksaray polisi sokaklarda denetimde
El Bab’da patlama: 1 yaralı
El Bab’da patlama: 1 yaralı
PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon: 2 kişi tutuklandı
PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon: 2 kişi tutuklandı
Kargo kolisinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
Kargo kolisinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
1458 terörist etkisiz hale
1458 terörist etkisiz hale
Başkent'te alkollü sürücü polis uygulama noktasına aracıyla daldı: 5'i polis 7 yaralı
Başkent'te alkollü sürücü polis uygulama noktasına aracıyla daldı: 5'i polis 7 yaralı
Çığ faciasında kar altında kalan araçlar karların erimesiyle ortaya çıktı
Çığ faciasında kar altında kalan araçlar karların erimesiyle ortaya çıktı
Bebek firarda filmi gerçek oldu...
Bebek firarda filmi gerçek oldu...
4 kişinin katili adliyeye gönderildi
4 kişinin katili adliyeye gönderildi
Şanlıurfa’da 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Şanlıurfa’da 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Polis haber alınamayan yaşlı kadın için seferber oldu
Polis haber alınamayan yaşlı kadın için seferber oldu
Seka’da çıkan yangın korkuttu
Seka’da çıkan yangın korkuttu
Fırın çalışanlarını taşıyan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
Fırın çalışanlarını taşıyan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
İstanbul'da kısıtlama gününde taciz şoku
İstanbul'da kısıtlama gününde taciz şoku
Yangının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Yangının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Bekçileri ezerek kaçmaya çalıştı, araçtan uyuşturucu ve para çıktı
Bekçileri ezerek kaçmaya çalıştı, araçtan uyuşturucu ve para çıktı
(Özel)İstanbul’da kısıtlama gününde taciz şoku
(Özel)İstanbul’da kısıtlama gününde taciz şoku

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim