Şehit nişanlısının üniformasını giydi, asker selamıyla uğurladı

Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yol emniyet görevi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan için memleketi Kırıkkale’de cenaze töreni düzenlendi. Şehit uzman çavuşun nişanlısı Eda Ceylan, üniforma giyerek asker selamı verdi.

Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde, 9 Aralık günü yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralandı. 28 yaşındaki Ceylan, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Ceylan’ın naaşı, Hatay’da düzenlenen törenin ardından uçakla Ankara’ya oradan da kara yolu üzerinden memleketi Kırıkkale’ye gönderildi.

Helallik alınması için Etiler Mahallesi’ndeki baba evine götürülen şehidin naaşı, daha sonra cenaze namazı için Nur Camisi ve Külliyesi’ndeki düzenlenen tören alanına getirildi. Cenaze törenine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Milletvekili Ramazan Can ve protokol üyeleri, burada şehidin aile fertlerine başsağlığı diledi. KOAH hastası Murat Ceylan ise yüzde 81 oranında ağır engelli olduğu için oğlunun cenaze namazına katılamadı.

Nişanlısını asker selamıyla uğurladı

İki kardeşten biri olan şehit Ceylan’ın Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan annesi Zarife, nişanlısı Eda ve ağabeysi Emrah Ceylan, uzun süre gözyaşı döktü. 1 yıl önce nişanlanan şehit Ceylan, 2022 yılının yaz mevsiminde amcasının torunu Eda Ceylan ile dünya evine girecekti. Üniformasını giyen Eda Ceylan, şehit nişanlısını asker selamıyla son yolcuğuna uğurladı. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu top arabasına kadar taşındı. Şehidin cenazesi, buradaki törenin ardından Balışeyh ilçesime bağlı Kösedurak köyünde toprağa verildi.