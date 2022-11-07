Şehit Mustafa Öztürk’ün naaşı memleketi Gaziantep’e getirildi

Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından üs bölgesinde açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk’ün naaşı memleketi Gaziantep’e getirildi.

Irak’ın kuzeyinde Akıncı Üs Bölgesi’ne bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi açıldı. Açılan hain taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk şehit oldu. Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk’ün naaşı, askeri uçakla memleketi Gaziantep’e getirildi. Gaziantep Havalimanı’na inen askeri uçağı şehidin ailesi, yakınları, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, kent protokolü ve kurum müdürleri karşıladı.

Şehit Mustafa Öztürk, Oğuzeli ilçesi Karaman Mahallesi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.