Şehit Mustafa Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk (21), son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesi tabuta sarılan şehit yakınları, göz yaşı dökerek feryat etti.

Irak’ın kuzeyinde Akıncı Üs Bölgesi’ne bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi açıldı. Açılan hain taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk şehit oldu.

Köyünde son yolculuğuna uğurlandı

Bekar olan ve 7 kardeşi bulunan Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk’ün naaşı, askeri uçakla memleketi Gaziantep’e getirildi. Şehit Mustafa Öztürk, Oğuzeli ilçesi Karaman Mahallesi’nde öğle namazını müteakip İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazı ve duaların ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesi tabuta sarılan şehit yakınları, göz yaşı dökerek feryat etti.

Cenaze namazına, şehidin ailesi, yakınları, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, kent protokolü ve kurum müdürleri katıldı.