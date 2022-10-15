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Şehit madencilerden geriye çocuklarıyla çekilmiş bu fotoğrafları kaldı
Bartın ili Amasra ilçesinde TTK Genel Müdürlüğü'ne ait maden ocağında patlama meydana geldi. Patlamada 28 kişi hayatını kaybetti, 11 hastanın ise tedavisi devam ediyor. Patlamada şehit madencilerden geriye çocuklarıyla çekilmiş bu fotoğrafları kaldı.
Asayiş 15.10.2022, 10:59
Bartın ili Amasra ilçesinde TTK Genel Müdürlüğü'ne ait maden ocağında patlama meydana geldi. Patlamada 28 kişi hayatını kaybetti, 11 hastanın ise tedavisi devam ediyor. Patlamada şehit madencilerden geriye çocuklarıyla çekilmiş bu fotoğrafları kaldı.