Bartın ili Amasra ilçesinde TTK Genel Müdürlüğü'ne ait maden ocağında patlama meydana geldi. Patlamada 28 kişi hayatını kaybetti, 11 hastanın ise tedavisi devam ediyor. Patlamada şehit madencilerden geriye çocuklarıyla çekilmiş bu fotoğrafları kaldı.

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