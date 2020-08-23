Şehit Kıran’ın cenazesi memleketi Çanakkale’ye getirildi
GİRESUN’DA YAŞANAN SEL FELAKETİNDE ŞEHİT OLAN JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ONUR KIRAN’IN NAAŞI MEMLEKETİ ÇANAKKALE’YE GETİRİLDİ. ASKERİ KARGO UÇAĞIYLA ÇANAKKALE HAVALİMANI’NA GETİRİLEN KIRAN’IN NAAŞI CENAZE NAKİL ARACIYLA ECEABAT İLÇESİNE GÖTÜRÜLDÜ.
Giresun’da yaşanan sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran’ın naaşı memleketi Çanakkale’ye getirildi. Askeri kargo uçağıyla Çanakkale Havalimanı’na getirilen Kıran’ın naaşı cenaze nakil aracıyla Eceabat ilçesine götürüldü.
Şehit Kıran’ı; babası Müjdat Kıran, annesi Filiz Kıran, akrabaları ve yakınları ile Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdür Vekili Alaaddin Tekin askeri ve mülki erkan karşıladı.
Şehit Kıran’ın naaşı saat 21.00 sıralarında Çanakkale Havalimanı’na inen askeri kargo uçağından alınarak belediye cenaze nakil aracına bindirildi. Tören sırasında acılı anne gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Kıran’ın naaşı konvoy eşliğinde Eceabat’a götürüldü.
Kıran’ın naaşı, yarın saat 10.00’da Eceabat ilçesindeki evinin önünde helallik alınmasının ardından saat 11.00’de ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
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