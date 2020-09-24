Şehit Kaymakam Safitürk’ün duruşması Derik’te görüldü
MARDİN'İN DERİK İLÇESİNDE 10 KASIM 2016'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK MENSUPLARININ HAİN SALDIRISI SONUCU ŞEHİT EDİLEN KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK'ÜN DURUŞMASI DERİK'TE GÖRÜLDÜ. DURUŞMAYA, ŞEHİT KAYMAKAMIN BABASI VE AĞABEYİ DE KATILDI.
Mardin’in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016’da terör örgütü PKK mensuplarının hain saldırısı sonucu şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün duruşması Derik’te görüldü. Duruşmaya, şehit kaymakamın babası ve ağabeyi de katıldı.
Terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Safitürk’ün duruşması Derik Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya avukatların yanı sıra, şehit kaymakamın babası Asım Safitürk, ağabeyi Ali Haydar Safitürk, 1071 Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu, Mardin-Trabzon Kardeş Şehir Proje Koordinatörü Ahmet Külekçi katıldı. Duruşma, delillerin yeniden incelenmesi için 14 Ocak 2021’e ertelendi.
Şehidin ailesinden Derik Kaymakamlığına ziyaret
Duruşmanın ardından şehit kaymakamın babası Asım Safitürk ile ağabeyi Ali Haydar Safitürk, Derik Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Hicabi Aytemür ile bir araya geldi. Kaymakamlık çıkışında açıklamalarda bulunan Ali Haydar Safitürk, "Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün katillerinin bulunması için buradayız" dedi.
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