Son Dakika
Şehit eşinin üniforması ile törene katıldı
ŞEHİDİN EŞİ CANAN İLE ANNESİ FATMA AKGÖZ VE BABASI BASRİ AKGÖZ TÖREN BOYUNCA GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ. TÖRENDE ŞEHİDİN EŞİ VE OĞLU ŞEHİT AKGÖZ’ÜN ÜNİFORMASINI GİYDİ.
Asayiş 10.07.2020, 13:27
5
Sakarya’da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz için Tekirdağ Valiliği önünde düzenlendi.
Tekirdağ Eski Valilik Meydanı’nda düzenlenen törene Tekirdağ protokolü, askeri yetkililer ve şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz’ün (40) ailesi ile yakınları katıldı. Şehidin eşi Canan ile annesi Fatma Akgöz ve babası Basri Akgöz tören boyunca güçlükle ayakta durabildi. Törende şehidin eşi ve oğlu şehit Akgöz’ün üniformasını giydi.
27°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|31
|62
|3. Sivasspor
|31
|54
|4. Beşiktaş
|31
|53
|5. Galatasaray
|31
|52
|6. Alanyaspor
|31
|51
|7. Fenerbahçe
|31
|50
|8. Gaziantep FK
|31
|41
|9. Göztepe
|31
|39
|10. Antalyaspor
|31
|38
|11. Kasımpaşa
|31
|36
|12. Gençlerbirliği
|31
|33
|13. Malatyaspor
|31
|32
|14. Denizlispor
|31
|32
|15. Çaykur Rizespor
|31
|32
|16. Kayserispor
|31
|31
|17. Konyaspor
|31
|30
|18. Ankaragücü
|31
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|34
|92
|2. Man City
|34
|69
|3. Chelsea
|34
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|34
|52
|7. Sheffield United
|34
|51
|8. Arsenal
|34
|50
|9. Tottenham
|34
|49
|10. Burnley
|34
|49
|11. Everton
|34
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|34
|43
|14. Crystal Palace
|34
|42
|15. Brighton
|34
|36
|16. West Ham
|34
|31
|17. Watford
|34
|31
|18. Bournemouth
|34
|28
|19. Aston Villa
|34
|27
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|35
|76
|3. Atletico Madrid
|35
|63
|4. Sevilla
|35
|63
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Valencia
|35
|50
|9. Athletic Bilbao
|35
|48
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|35
|45
|12. Levante
|35
|43
|13. Real Betis
|35
|41
|14. Real Valladolid
|35
|39
|15. Eibar
|35
|36
|16. Celta de Vigo
|35
|36
|17. Deportivo Alaves
|34
|35
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Leganés
|35
|29
|20. Espanyol
|35
|24
Namaz Vakti 10 Temmuz 2020
|İmsak
|03:38
|Güneş
|05:34
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:45
|Yatsı
|22:32