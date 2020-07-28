Şehit Caner Mayendağı’nın baba evinde helallik alındı
MERSİN’İN MUT İLÇESİNDE ASKERLERİ TAŞIYAN OTOBÜSÜN DEVRİLDİĞİ KAZADA ŞEHİT OLAN CANER MAYENDAĞI'NIN NAAŞI EVİNİN ÖNÜNE GETİRİLEREK YAKINLARINDAN HELALLİK ALINDI.
Mersin’in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrildiği kazada şehit olan Samsunlu Caner Mayendağı’nın naaşı evinin önüne getirilerek yakınlarından helallik alındı.
Dün askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirilen Şehit Caner Mayendağı, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehidin naaşı bu sabah İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde bulunan baba evine getirildi. Şehidin naaşı annesi Güngör Göksert, baba Levent Mayendağı, kardeşi ile yakınları ve çok sayıda vatandaş tarafından burada karşılandı. Evin önünde şehit için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Ardından helallik alındı.
Askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına alınan naaş, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı için Büyük Cami’ye götürüldü. Şehidin Kıranköy Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.
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