Şehit bekçi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenledi

Şişli’de düğün sahipleri arasında çıkan arbedeye müdahale ettiği sırada fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Bekçi Oltan Koca için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Şişli’de dün gece düğün sahipleri arasındaki arbedeye müdahale ettiği sırada biber gazından etkilenerek fenalaşan bekçi Oltan Koca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2 çocuk babası şehit Oltan Koca’nın cenazesi, sabah saatlerinde ailesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adli tıp kurumundan alındı. Törene, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehidin ailesi ve mesai arkadaşları katıldı. Burada düzenlenen uğurlama törenin ardından şehit Oltan Koca’nın cenazesi, memleketi Gümüşhane’ye uğurlandı. Şehit Oltan Koca’nın cenazesi Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde bulunan Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Taşlıca Köyü İkibaca Mezarlığına defnedilecek.