Şehit Baybörü’nün naaşı Ankara’ya uğurlandı
Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Hızır Bekir Baybörü, görev için Balıkesir’e gelirken yolda geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede 11 gün sonra şehit oldu. Şehit Baybörü’nün naaşı memleketi Ankara’ya uğurlandı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Hızır Bekir Baybörü, görev için Balıkesir’e gelirken yolda geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede 11 gün sonra şehit oldu. Şehit Baybörü’nün naaşı memleketi Ankara’ya uğurlandı.
Balıkesir’in Havran ilçesinde 8 Ekim günü geçirdiği trafik kazasında yoğun bakıma kaldırılan Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Hızır Bekir Baybörü’den kötü haber geldi. 11 günlük yaşam savaşı sonrasında şehit düşen Baybörü’nün acı haberi yürekleri yaktı. Şehidin naaşı bu akşam Balıkesir 9. Ana Jet Üssü’nden Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçakla memleketi Ankara’ya uğurlandı. Şehidin eşi İrep Baybörü, oğlu Mehmet Mete Baybörü, annesi Yaşar Baybörü, babası Abdullah Baybörü gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı aileye Vali Hasan Şıldak, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, 9. Ana Jet Üs Komutanı Cihangir Kemal Yüzçelik, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız taziyelerini sundu. Şehit Baybörü’nün cenazesi yarın Ankara’da öğle namazını müteakiben Karşıyaka Şehitliği’nde toprağa verilecek.