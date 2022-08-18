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Şehit babası evinde ölü bulundu

2017 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Söz. Er Tayfun Kavun’un babası Recep Kavun, Kırşehir’deki evinde ölü bulundu.

Asayiş 18.08.2022, 14:31
Şehit babası evinde ölü bulundu

2017 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Söz. Er Tayfun Kavun’un babası Recep Kavun, Kırşehir’deki evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre 56 yaşında evinde hayatını kaybeden Kavun’un cansız bedeni ailesi tarafından Yenice Mahallesindeki ikametinde bulundu. Kavun’un cansız bedeni, ekiplerce yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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