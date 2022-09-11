Son Dakika
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenazesi İskoçya’nın başkenti Edinburgh’taki Holyroodhouse Sarayı’na vardı.
Şehit ateşi Mersin’e düştü
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım’ın şehadet haberi, Mersin’deki ailesine verildi.
Asayiş 11.09.2022, 18:33
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım’ın şehadet haberi, Mersin’deki ailesine verildi.
Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet ve askeri yetkililer, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım’ın şehadet haberini, merkez Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde yaşayan babası Orhan ve annesi Ayşe Yıldırım’a verdi. Haberin ardından şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kurulurken, çevreye Türk bayrakları asıldı. Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti.
Yıldırım’ın Mersin’de askerden önce lisanslı futbolcu olduğu öğrenilirken, yarın kentte yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Giresunspor
|6
|7
|11. Kayserispor
|5
|6
|12. Antalyaspor
|5
|6
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Sakaryaspor
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|8
|6. Pendikspor
|4
|7
|7. Tuzlaspor
|5
|7
|8. Eyüpspor
|4
|7
|9. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|10. Rizespor
|3
|5
|11. Samsunspor
|4
|5
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|5
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|5
|13
|2. Real Madrid
|5
|13
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|5
|10
|5. Real Betis
|4
|9
|6. Osasuna
|4
|9
|7. Athletic Bilbao
|4
|7
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|7
|11. Celta Vigo
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|6
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|5
|0
28
az bulutlu
Sayfalar Tümü