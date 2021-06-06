banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...

Şehit ateşi Bursa’ya düştü

Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker’in şahadet haberi ailesine verildi.

Asayiş 06.06.2021, 18:48
Şehit ateşi Bursa’ya düştü

Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker’in şahadet haberi ailesine verildi.

Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker (28), Irak’ın kuzeyinde yapılan operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Samet Şeker’in şehadet haberi, Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan anne ve babasına Gemlik İlçe Kaymakamı Hasan Göç, Gemlik Belediye Başkanı Ugur Sertaslan, AK Parti İlçe Başkanı Şamil Yiğit ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Özcanbaz ve askeri erkan ile birlikte verildi. Baba ocağı Türk bayraklarıyla süslendi. El yapımı mayının patlaması sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şeker’in cenazesi Samsun’un Bafra ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
Yorumlar (0)
banner422
25°
parçalı bulutlu