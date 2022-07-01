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Şehit ateşi Bursa’ya düştü

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde arazide kayarak düşen ve şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşçı’nın acı haberi Bursa’daki baba ocağına ulaştı.

Asayiş 01.07.2022, 17:10
Şehit ateşi Bursa’ya düştü

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde arazide kayarak düşen ve şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşçı’nın acı haberi Bursa’daki baba ocağına ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehidin Bursalı olduğu ve acı haberin baba Fikret ve anne Gülçiçek Taşçı’ya ulaştığı öğrenildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, cenaze namazının yarın Bursa İl Müftülüğünde kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

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