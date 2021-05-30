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Şehit ateşi Ankara’ya düştü

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş’in şehadet haberi Ankara’daki ailesine verildi.

Asayiş 30.05.2021, 04:17
Şehit ateşi Ankara’ya düştü

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş’in şehadet haberi Ankara’daki ailesine verildi.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş’in şehadet haberi Ankara’daki ailesine verildi

Jandarma yetkilileri, sağlık ekipleriyle geldikleri Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi’nde yaşayan Peruzat ve Hasan Keleş çiftine oğullarının şehit olduğu haberini verdi.

İki çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin komşuları ve yakınları baba evinde bir araya gelirken, evinin bulunduğu binaya polis ve jandarma ekipleri Türk bayrağı astı.
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