Şehit astsubaya babasından asker selamı

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonunda PKK’lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sırasında şehit düşen Bursalı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç Bursa’da gözyaşları ve gururla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı helallik için doğup büyüdüğü baba ocağına getirildi. Sevinç’in işçi emeklisi babası, kız kardeşi ve 2 aylık nişanlısı askeri kamuflaj giyerek şehit astsubayı karşıladı.

Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonunda Mehmet Sevinç ve Zeynep Sevinç’in oğulları, 28 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç şehit oldu. Yunus ve Kezban adında iki kardeşi bulunan Emre Sevinç’in 2 ay önce nişanlandığı öğrenildi.

Öğle saatlerinde uçakla Yenişehir Havaalanına inen şehidin naaşı, saat 13.00 sularında Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi 5. Varlık sokaktaki baba ocağına getirilip komşu ve akrabalarından helallik istendi. Şehit annesi Zeynep Sevinç ayakta durmakta güçlük yaşarken; baba Mehmet Sevinç ile kız kardeşi Zeynep ve Nişanlısı Ayşenur’un askeri kamuflaj giymesi dikkat çekti. Şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamazken, Türk bayrakları asılı bulunan evde ve sokakta dua edildi.

Öte yandan Şehit Piyade Kıdemli Astsubay Emre Sevinç’in şehit olduğu günün sabahında babası Mehmet Sevinç’i telefonla arayarak operasyona gittiklerini, 15 gün görüşemeyeceklerini söylediği öğrenildi. Şehit oğlunu askeri kamuflaj giyerek karşılayan baba Mehmet Sevinç, uğurlarken de şehit oğluna asker selamı verdi. Şehit Astsubay Emre Sevinç’in cenazesi daha sonra Bursa’daki evin önünden alınarak konvoy eşliğinde toprağa verilmek üzere Harmancık ilçesine doğru yola çıktı.