Şehit askerin naaşı memleketine uğurlandı

Van’ın Çatak ilçesinde yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt’un naaşı memleketi Kayseri’ye uğurlandı.

Çatak ilçesi kırsalında başlatılan Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu’nda daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt için Jandarma Helikopter Filo Komutanlığında tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dualarla şehidin naaşı silah arkadaşları tarafından memleketi Kayseri’ye uğurlandı.

Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Çatak ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen kahraman Uzman Jandarmamız Mustafa Bozkurt’u dualarla memleketine uğurladık" denildi.

Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehidin ailesi ve kurum amirleri katıldı.