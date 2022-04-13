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Şehit annesi: 'Ömer’im katilini öldürmüşler sen rahat uyu'

Terhisine 20 gün kala üst bölgesine dönerken PKK terör örgütü üyelerinin askeri konvoya açtığı ateş sonucu şehit olan Denizlili Jandarma Er Ömer Yankayış’ın acılı annesi, 16 yıl sona gelen müjdeli haberi oğlu ve kocasının kabirlerine götürdü. Şehit annesi “Ömer’im katilini öldürmüşler sen rahat uyu. Ali’m oğlumun katili vurulmuş, sana müjde vermeye geldim. Rahat uyuyun beraber” dedi.

Asayiş 13.04.2022, 11:57 13.04.2022, 12:07
Şehit annesi: 'Ömer’im katilini öldürmüşler sen rahat uyu'

Terhisine 20 gün kala üst bölgesine dönerken PKK terör örgütü üyelerinin askeri konvoya açtığı ateş sonucu şehit olan Denizlili Jandarma Er Ömer Yankayış’ın acılı annesi, 16 yıl sona gelen müjdeli haberi oğlu ve kocasının kabirlerine götürdü. Şehit anasının “Ömer’im katilini öldürmüşler sen rahat uyu.

Ali’m oğlumun katili vurulmuş, sana müjde vermeye geldim. Rahat uyuyun beraber” dedi.

4 Haziran 2006 tarihinde Bingöl’ün Bilaloğlu köyü yakınlarındaki Atapark mevkiinde akşam saatlerinde üstlerine dönen askeri konvoya, PKK terör örgütü üyeleri tarafından açılan ateş sonucu terhisine 20 kalan Denizlili Jandarma Er Ömer Yankayış şehit olurken, 8 asker de yaralandı. Şehit Ömer Yankayış, aylar önce babası Ali Yankayış’ın cenazesi için geldiği memleketi Tavas ilçesine bağlı Yukarıboğaz köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Yankayış’ın ailesine 2010 yılında düzenlenen törende Vali Yavuz Erkmen tarafından ‘Devlet Övünç Madalyası ve Beratı’ verildi.

Bingöl, Elazığ ve Tunceli kırsalında sözde Doğu Gücü Karargahı sorumlusu olarak faaliyetlerde bulunurken 2005-2008 yıllarında aralarında Denizlili şehit Ömer Yankayış’ın da bulunduğu 5’i asker 3’ü de sivil vatandaş 8 kişinin şehit edilmesinin faili olan ‘Şoreş Amed’ kod adlı Devrim Kavak, yargılanıp 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 475 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2013’te 18 mahkumla beraber Bingöl Cezaevi’nden firar eden Kavak, yakalandıktan sonra konulduğu Diyarbakır Cezaevi’nden de 2026 yılında 6 mahkumla birlikte kaçırıldı.

6 yıldır her yerde aranan terörist Kavak’ın Gara’ya TSK ve MİT’in ortaklaşa gerçekleştirdiği nokta hava harekatıyla öldürüldüğü İsviçre’deki anma programıyla ortaya çıktı. 2019’da imha edilen terörist Kavak için İsviçre’nin Gerlafingen kentinde bir anma töreni düzenlendi. Kavak’la birlikte 6 mahkumun firarında kusuru ve ihmali görülen aralarında cezaevi müdürleri ile gardiyanların da bulunduğu 11 kişi ise halen Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık sıfatıyla yargılanıyor.

En son 1 hafta önce telefonla görüşmüştü

Eşi Ali Yankayış’ın ölümünün üzerinden 6 ay geçtikten sonra terhisini beklediği oğlu Ömer Yankayış’tan gelen şahadet haberiyle yıkılan 68 yaşındaki acılı anne Huri Yankayış, oğlunun anısına evinde oluşturduğu köşedeki fotoğraflara bakarken gelen müjdeli haberle buruk bir sevinç yaşadı. Haberi alır almaz şehit oğlu ve kocasının mezarına giden şehit anası, “Ömer’im katilini öldürmüşler sen rahat uyu. Ali’m oğlumun katili vurulmuş, sana müjde vermeye geldim. Rahat uyuyun beraber” dedi.

Aldığı haberin kendilerini biraz da olsun rahatlattığını ifade eden Huri Yankayış, “Ne isterim gebersinler. İnşallah, elleri kırılsın. 6 ay arası var ikisinin arasında. Ömer en son babası öldükten 1 gün sonra geldi, denk gelemedi mezarına. Bunu Tavas’tan alıvermişler ama üzüntüden içeri giremedi. Zorla kattılar içeri. Bayağı olmuştu görmeyeli. 6 ay evveli, babasının ölümünden 2 gün sonra görmüştüm. Ondan sonra göremedim. Telefonla 1 hafta önce konuştuk, ondan sonra göremedik artık. Haberi duyduk seviniyoruz. Gebersinler, elleri kırılsın. İşte geberttiler, oğlum rahat yatar artık. Yıllardır bu haberi bekliyordum. Devletimiz sağ olsun, bitinceye kadar gebertsinler, öldürsünler. Hepsini öldürsünler ki, analar o zaman rahat edecek” diye konuştu.

Haberi alınca gözyaşlarına hakim olamayan şehidin ablası Bakiye Aydınoğlu ise, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

“Çok memnun olduk, devletimiz sağ olsun, başımız sağ olsun. Bu haber bizi sevindirdi, vatanımız sağ olsun. Babamın cenazesinde gördüm en son, şimdi rahatlattı canım. Cenabı Allah’ım belasını versin onların. İnşallah hepsini kırsınlar”

#ömer #şehit
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