banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Altın ve dövizde son durum ne?
Altın ve dövizde son durum ne?
U19 Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu
U19 Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu
94 Gazi Koşusu'nu 'Call To Victory' kazandı
94 Gazi Koşusu'nu 'Call To Victory' kazandı

Şehit aileleri vakfında "büyük dolandırıcılık" iddası

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) eski başkan yardımcısı Dilek Yamaner hakkında, ‘dolandırıcılık’ iddiası ile suç duyurusunda bulunuldu

Asayiş 31.08.2020, 09:55
1
Şehit aileleri vakfında "büyük dolandırıcılık" iddası

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvurunun tarihi 21 Ağustos 2020. Savcılık dilekçesinde imzası bulunan isim ise TÜGŞAV Şırnak’ın geçen yıl görevden alınan şube başkanı Müşerref Güngör. Savcılık soruşturma dosyasına, dilekçenin yanı sıra, çok sayıda banka dekontu ile Güngör ve Yamaner arasında geçen onlarca sayfadan oluşan WhatsApp yazışması da girdi.

PARAYI UÇAKLA GÖTÜREMEZSİN
Dosyaya giren yazışmalara göre Yamaner, Göngör’e, Şırnak, Batman, Muş ve Diyarbakır’da bir dizi kamu ihalelerine girdiklerini çok para kazandıklarını belirtiyor. Yazışmalara göre, Yamaner sık sık, Güngör’den ihale teminat bedeli ve çıkan ‘masraflar’ için para istedi. Güngör de, kimi zaman kendi cebinden kimi zaman çevresinden aldığı borç paraları Yamaner’e banka yolu ile gönderdi. Güngör, toplamda 922 bin TL para gönderirken, Yamaner “Bu işten 5.5 milyon lira alacaksın. O parayı uçakla götüremezsin. Kendini sağlama al” diyor.
 
ÖNCE İCRA TAKİBİ SONRA ŞİKÂYET 
Hürriyet'in haberine göre; Ancak, ihalelere girildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bir süre sonra ortaya çıkıyor. Kandırıldığını öğrenen Güngör, ödediği paranın iadesi için bu kez Yamaner ile borç ödeme protokolü imzaladı. Ankara’daki bir hukuk bürosunda düzenlenen 21 Şubat 2020 tarihli protokole göre Yamaner, 922 bin lirayı üç taksit halinde ödeyeceğine dair protokolü imzalıyor. Tarafların imzasını taşıyan protokol hükümleri de yerine gelmeyince konu bu kez yargıya taşındı. Yamaner hakkında önce icra takibi başlatan Güngör, avukatı Hadi Dündar aracılığı ile ceza davası için de suç duyurusunda bulundu.

‘SENİ ŞIRNAK’IN EN ZENGİNİ YAPACAĞIM’
Soruşturma dosyasını giren yazışmalarda bir dizi ilginç ifade de yer aldı. Güngör’e yönelik “Seni Şırnak’ın en zengini yapacağım. Emin ol” diyen Yamaner, başka bir mesajında ise “Müşerref, bana Şırnak’ta belediye arsası bul. Bu parayı eritmem lazım” sözlerini, desteler halindeki para fotoğrafları ile birlikte gönderiyor. Dilek Yamaner bir diğer mesajında ise, alacakları ihalenin başka bir firmaya verilmesini engellediğini öne sürerek “Ölmek var bu yoldan geri adım atmak yok. Biz yiyeceğiz başkası değil. Başkasına yedirmem” diyor.

YAMANER: MÜŞERREF İLE İŞ YAPTIK
Suçlamaların odağındaki Dilek Yamaner,  yaptığı açıklamada Müşerref Güngör ile iş yaptıklarını ve kendisine bu nedenle para gönderildiğini söyledi. Yamaner, söz konusu paraların neden gönderildiğine ilişkin ise savcıya ifade verebileceğini kaydetti. Yamaner, Güngör’ün, kendisine komplo kurduğunu da iddia etti. 

OLAY ORTAYA ÇIKINCA İKİSİNİ DE GÖNDERDİK
TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar ise, ikili arasındaki ticaretten aylar sonra haberi olduğunu belirterek “Olaylar ortaya çıktıktan, ikisi alacak-verecek davalarına girdikten sonra haberim oldu. Müşerref Güngör, Şırnak il başkanımızdı resmi yazı ile görevden aldık. Olayı Müşerref’e sorduğumda bana, ihalelere girdiklerini para gönderdiğini vs. söyledi. Dilek Yamaner’in ise vakıfta resmi bir görevi yoktu. Olay ortaya çıktıktan sonra bir daha vakfa gelmemesini söyledik ve artık bizimle ilişkisi yok. Böyle bir şeyin olması doğru değil. Dilek Hanım bir suç işlemişse cezasını çeker” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 31 Ağustos 2020
İmsak 04:52
Güneş 06:23
Öğle 13:09
İkindi 16:50
Akşam 19:46
Yatsı 21:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25