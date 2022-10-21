Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı’ndan PKK ağzıyla konuşanlara tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, yaptıkları açıklamalarla "PKK’ya karşı kimyasal kullanıyorlar" diyerek Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) dil uzatan CHP Milletvekili Sezgin Tankıkulu, cezaevinde olan HDP’li Selahattin Demirtaş ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fidancı’ya tepki gösterdi.

Bu açıklamaları yapanların PKK’ya olan hayranlıklarını dışa vurduğunu söyleyen Ziya Sözen, terör örgütünün bitme aşamasına gelmesinin bu kişileri rahatsız ettiğini kaydetti. Sözen, "CHP’li Sezgin Tanrıkulu, cezaevinde bulunan HDP’li Selahattin Demirtaş ve TTB Başkanı Şebnem Korur Fidancı yaptıkları açıklamalarda TSK’nın PKK’ya karşı kimyasal silah kullandığı yönünde aslı astarı olmayan yalan beyanlarda bulunarak, PKK’ya olan hayranlıklarını bir kez daha itiraf etmişlerdir. Bu PKK seviciler, bu açıklamaları ile TSK’nın yaptıkları başarılı operasyonlara gölge düşürmeye çalışmaktadırlar. TSK’nın terör örgütlerine karşı yaptıkları başarılı operasyonlardan rahatsız olmalıdırlar ki bu alçakça açıklamaları yapmışlardır. PKK terör örgütünün bitme aşamasına gelmesi Tanrıkulu, Demirtaş, Fincancı gibi PKK sempatizanlarını rahatsız etmiştir" dedi.

"Bunlar aynı yolun yolcusu"

Bu açıklamalarla terörü aklamaya çalıştıklarını belirten Sözen, açıklamayı yapanların aynı yolun yolcusu olduğunu söyledi. Sözen, "Peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın hukuka, yasalara ve insan haklarına en saygılı ordusudur. TSK yaptığı bütün operasyonlarda bir sivil vatandaşın tırnağına zarar gelmemesi için en üst seviyede hassasiyet göstermektedir. Dünyanın en şefkatli en merhametli kanun ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atanlar en hafif tabirle haindir, alçaktır, küstahtır. Bu açıklamalarla, iftira kampanyaları ile şanlı ordumuzun moralini bozmaya çalışanlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklardır. Göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri, kanunların kendilerine verdiği yetkileri kullanarak son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarına aralıksız devam edecektir. Teröristleri etkisiz hale getirdiği için Demirtaş, Tanrıkulu ve Fincancı gibi PKK sevicilerini üzmeye devam edecektir. Görevi, makamı ve mevkii ne olursa oksun hiç kimsenin şanlı ordumuza iftira atmaya hakkı yoktur. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da şanlı ordumuzun yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.