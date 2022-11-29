Şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, yolcu ise ağır yaralandı.

Kaza, Manavgat-Antalya D- 400 Karayolu Ilıca-Kumköy kavşağında meydana geldi. Manavgat’tan, Antalya istikametine seyir halindeki Raşit S., idaresindeki 68 HZ 325 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü kavşak sisteminde, Güngör Sedefli’nin kullandığı 07 AOZ 967 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Otobüsün önünde sürüklenen otomobilin sürücüsü 45 yaşındaki Sedefli’nin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Yolcu Emir B, ağır yaralı olarak Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Savcılık ve olay yeri çalışmasının ardından Sedefli’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.