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Şehirlerarası otobüslerden uyuşturucu çıktı

OSMANİYE'DE ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE 4 KİLO 150 GRAM TOZ ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 16.10.2020, 16:25
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Şehirlerarası otobüslerden uyuşturucu çıktı

Osmaniye’de şehirlerarası otobüslerde 4 kilo 150 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır-İstanbul arası sefer yapan yolcu otobüsünü durduran Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri bir şahsın valizinde yaptıkları aramada 1 kilo 600 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. İşlem yapılan M.M. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Yine Diyarbakır-İstanbul seferi yapan bir başka otobüste yapılan aramada da bir yolcunun valizinde 2 kilo 550 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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