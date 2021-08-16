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Şehirlerarası otobüslerde denetimler sıklaştırıldı

Artan kazalar sonrası Kütahya’da polis ekipleri, şehirler arası yolcu otobüslerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Asayiş 16.08.2021, 11:19
Şehirlerarası otobüslerde denetimler sıklaştırıldı

Artan kazalar sonrası Kütahya’da polis ekipleri, şehirler arası yolcu otobüslerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde emniyet kemeri ve şoförlerin dönüşümlü araç kullanmalarına yönelik kontrol gerçekleştirdi. Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin çıkışında uygulama yapan ekipler, otobüslerdeki yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıklarını kontrol ederek onlara emniyet kemerinin önemini anlattı. Uygulamadan ve denetimlerden memnun olduklarını söyleyen yolcu ve kaptanlar kurallara uymanın hayati öneme sahip olduğunu söyledi.
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