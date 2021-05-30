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Şehir merkezinde piknik tüplü meydan muharebesi gibi kavga

Aydın’ın Didim ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine piknik tüpü ve alüminyum parçalarla saldırdı.

Asayiş 30.05.2021, 20:27
Şehir merkezinde piknik tüplü meydan muharebesi gibi kavga

Aydın’ın Didim ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine piknik tüpü ve alüminyum parçalarla saldırdı.

Olay, Didim ilçesi Efeler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işi yaptığı belirtilen iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Araç trafiğinin yaşandığı bulvarda meydana gelen kavgada trafik akışı dururken taraflar birbirlerine piknik tüpü ve metal parçalarla saldırdı. İki taraf birbirlerine fiziki olarak zarar verirken, trafikte kalan sürücülerin ise kavgayı korku dolu gözlerle izledikleri görüldü. Video sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılırken, olayın duyulmasının ardından emniyet güçlerinin kavgaya müdahale ettiği öğrenildi.
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