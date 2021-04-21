banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!

Şehir merkezinde pala ve silahlı dehşet: 1 yaralı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kayınbiraderi ile arasında çıkan pala ve silahlı kavgada kasığından vurulan şahıs yaralandı.

Asayiş 21.04.2021, 18:10
3
Şehir merkezinde pala ve silahlı dehşet: 1 yaralı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kayınbiraderi ile arasında çıkan pala ve silahlı kavgada kasığından vurulan şahıs yaralandı.

Olay, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 112. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle S.Ö. ile kayınbiraderi A.A. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi yerini kavgaya çevirirken A.A. belinden çıkardığı silahla S.Ö.’ye ateş etti. Kasığından vurularak kanlar içinde yere yığılırken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri A.A.’yı gözaltına alırken sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaşanan olay ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemeler sırasında ise yerde bulunan mermi kovanların yanı sıra kabzası olmayan pala ise dehşeti gözler önüne serdi. Ekipler, olay ile ilgili inceleme başlattı.
banner478
Yorumlar (0)
14°
hafif yağmur