Şehir merkezinde hareketli dakikalar: Bir anda yere yığıldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde biranda yere yığılan adam paniğe sebep oldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince alkol komasına girdiği tespit edilen şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürümekte olan ve ismi henüz öğrenilemeyen kişi bir anda yere yığıldı. Cadde ortasında yığılan kişiyi gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, şahsın alkol komasına girdiği tespit edildi. Paniğe sebep olan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşlar olan biteni meraklı gözlerle izledi.