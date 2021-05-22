Şehir merkezinde 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde U dönüşünün yasak olduğu yerden dönüş yapmak isteyen otomobil zincirleme kazaya sebep oldu. 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde U dönüşünün yasak olduğu yerden dönüş yapmak isteyen 34 BVM 817 plakalı otomobil, 06 CEL 208 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak refüjü aşan otomobil, karşı şeritten gelen 54 T 5487 plakalı ticari taksiye de çarptı. O esnada 54 B 1072 plakalı otomobilde kazaya karıştı. Şehir merkezinde toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında T.Y. ve C.Ş. isimli 2 kişi yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçta sıkışan 1 kişi sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.