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Şehir magandaları bayan güvenlikçiyi darp etti

KIRKLARELİ’NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE BELEDİYEDE İŞLEM YAPMAYA GELEN B.P. İSİMLİ KİŞİ, SIRAYA GİRMEK İSTEMEYİNCE OLAY ÇIKARDI. ÖNCE BABASI YAŞINDAKİ VEZNE GÖREVLİSİNE TOKAT ATIP VEZNENİN CAMINI YUMRUKLA KIRAN SALDIRGAN, DAHA SONRA OLAYI ENGELLEMEYE ÇALIŞAN KADIN GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ YUMRUKLADI. OLAY ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

Asayiş 25.08.2020, 11:02
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Şehir magandaları bayan güvenlikçiyi darp etti

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde belediyede işlem yapmaya gelen B.P. isimli kişi, iddiaya göre sıraya girmek istemeyince olay çıkardı. Önce babası yaşındaki vezne görevlisine tokat atıp veznenin camını yumrukla kıran saldırgan, daha sonra olayı engellemeye çalışan kadın güvenlik görevlisini yumrukladı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün saat 12.00 sıralarında Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası vezne bölümünde gerçekleşti. İddiaya göre, bir işlemi için vezneye gelen B.P. isimli kişi, önünde bekleyen fazla insan olduğunu görünce vezne görevlisine kendisini öne almasını söyledi. Vezne görevlisinin bu durumun kabul edilemeyeceğini, sıranın beklenmesi gerektiğini söylemesinin ardından B.P. birden çılgına döndü.

Yaşlı adamı tokatladı, camı kırdı

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şehir magandası, vezne görevlisine, veznenin açık olan kısmından tokat attı. Çevrede bekleyen insanların şaşkın bakışları arasında hızını alamayan şehir magandası, yumrukla vezne camını kırdı.

Kadın güvenlikçinin dudağını patlattı

Ortaya çıkan sesler üzerine müdahale etmeye gelen güvenlik görevlisiyle de tartışan B.P, kavgayı önlemeye çalışan belediyenin kadın güvenlik görevlisine yumruk attı. Aldığı yumruk darbesiyle dudağı patlayan kadın güvenlik görevlisi darp raporu alarak şikayetçi oldu. Öte yandan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, B.P’yi ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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