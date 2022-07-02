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Şehir hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı: 3 yaralı

Dümeni kitlenen ŞH-DURUSU isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı.

Asayiş 02.07.2022, 14:08
Şehir hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı: 3 yaralı

Dümeni kitlenen ŞH-DURUSU isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı.

Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şehir hatları vapurunun aniden dümeni kitlenince Karaköy iskeleye çarptı. Çarpma sonunca büyük panik yaşanırken, bu sırada çay ocağında bulunana çalışanın üzerine çay kazanı devrildi. Savrulan biri kadın iki yolcu da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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