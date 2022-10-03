Şehidin naaşı memleketine uğurlandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaralamalı trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit’in naaşı, Çorlu Hava Meydan Komutanlığında düzenlenen askeri törenle memleketi Kayseri’ye uğurlandı.

Uğurlamaya, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın yanı sıra, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.