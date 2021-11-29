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Şehidin kanı yerde kalmadı
Kilis’te, Cuma günü Suriye’ye yasadışı geçişmelere müdahale ederken şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç’in şehid edilmesiyle ilgili olarak 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Asayiş 29.11.2021, 09:20
Kilis’te, Cuma günü Suriye’ye yasadışı geçişmelere müdahale ederken şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç’in şehid edilmesiyle ilgili olarak 5 kişi adliyeye sevk edildi.
5 şüpheli jandarma tarafından Kilis Hastanesine sağlık kontrol için getirildiği sırada yoğun güvenlik önlemleri alındı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.