Şehidin evine Türk Bayrağı asıldı

Suriye’de altı gün önce Zeytin Dalı Harekât Bölgesi’nde havan saldırısı sonrası yaralanan Uzman Onbaşı Haydar Şenel bugün sabah saatlerinde şehit olurken, baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan, Zeytin Dalı Harekât Bölgesi’nde, 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel’in, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Mayıs 2022 tarihinde şehit olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu bilginin verilmesi üzerine şehidin Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki baba ocağına Türk Bayrağı asıldı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki şehidin naaşının önce baba evine getirilip helallik alındıktan sonra öğlen namazını müteakip Kırıkhan şehitliğine defnedileceği öğrenildi.