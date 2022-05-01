Şehidin evinde sessiz bekleyiş sürüyor

Kuzey Irak’ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan Uzman Çavuş Mümin Çarkcı’nın (30) memleketi Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Düzköy Mahallesi’ndeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Kuzey Irak’ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda EYP patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mümin Çarkcı’nın naaşı Samsun Çarşamba Havaalanına saat 13.30 gelmesi beklenirken, elverişsiz hava şartları nedeniyle 16.30’a ertelendi. Şehidin baba ocağında sessiz bekleyiş sürüyor. Şehidin ailesi ise Uzman Çavuş Mümin Çarkcı’nın naaşını karşılamak için havaalanına hareket etti. Eylül 2021 tarihinde dünya evine giren şehidin Kurban Bayramı’nda bir oğlunun olacağı öğrenildi.

Arkadaşı Halil Derin, “Eşimin amcasının oğlu. Şehit haberini aldıktan sonra çok üzüldük. Apar topar koşarak geldik. Çok iyi bir arkadaşımız, kardeşimizdi. 1 buçuk ay önce kendisiyle görüşmüştüm. Bayramda gelecekti, görüşecektik. Aramızda böyle bir sohbetimiz olmuştu. Nasip olmadı, vatan sağ olsun diyelim” dedi.

Şehidin abisi Kadir Çarkcı ise, “Beni özenerek askeriye girdi. Ben de uzman çavuştum. İstifa ettim, belediyeye girdim. O da benim peşimden geldi. O da benim gibi olmak istedi ama biz onun gibi olamadık. En son 4 ay önce görüşmüştük. Kurban Bayramı’nda inşallah bir oğlu olacak. Babasının yerine vekil olarak gelecek, intikamını da alacak" diye konuştu.