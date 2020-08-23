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Seferihisar’daki yangın araçlara sıçradı, müdahale sürüyor
İZMİR’İN SEFERİHİSAR İLÇESİNDEKİ OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN, O SIRADA PLAJDA BULUNAN VATANDAŞLARIN PARK HALİNDEKİ ARAÇLARINA SIÇRADI. YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİRKEN, BAZI ARAÇLAR ALEV ALEV YANDI, KİMİ VATANDAŞLAR İSE ARAÇLARINI SON ANDA KURTARDI.
Asayiş 23.08.2020, 17:36
İzmir’in Seferihisar ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, o sırada plajda bulunan vatandaşların park halindeki araçlarına sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, bazı araçlar alev alev yandı, kimi vatandaşlar ise araçlarını son anda kurtardı.
Seferihisar ilçesi Ekmeksiz Plajı’ndaki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bir anda plaja gelen vatandaşların park halindeki araçlarına sıçradı. Bazı araçlar ise alev alev yandı, kimi vatandaşlar ise son anda aracını kurtarabildi.
Öte yandan, yangın sonrası İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı. Yangına, 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahalenin devam ettiği belirtildi.
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