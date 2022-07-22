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Seferihisar’da orman yangını

İzmir’in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Asayiş 22.07.2022, 12:39
Seferihisar’da orman yangını

İzmir’in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesindeki otluk alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangının ardından, Seferihisar ilçesine bağlı Beyler Mahallesi’nde de bir orman yangını çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin; 6 helikopter, 2 uçak, 13 arazöz ile müdahale ettiği öğrenildi.

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