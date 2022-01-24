Sefaköy’de E-5’te trafik kar yağışı nedeniyle durma noktasına geldi

E-5 Sefaköy’de aniden bastıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Belediye ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaptı.

İstanbul’da kar yağışı aniden etkisini arttırdı. E-5 Sefaköy rampasında trafik kar yağışı nedeniyle durma noktasına geldi. Araçlar rampayı çıkmakta zorlandı. Belediye ekipleri E-5’te tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluşmaya başladı. Ekiplerin yoldaki tuzlama çalışmaları devam ediyor.