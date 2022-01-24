Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusu

AK Parti teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan söylemlerinden dolayı Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Adliyesi önüne gelen teşkilat mensupları, savcılık huzurunda suç duyurusunda bulunmadan önce bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli sözlerin ifade özgürlüğü olarak nitelendirilemeyeceği belirtildi.

‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu vurgulayan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş’ın tek misyon AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklı selim sahibi hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. AK Parti teşkilatı olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine arz ederiz.”