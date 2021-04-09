Sedat Peker'in villasına baskın! 5 ilde düğmeye basıldı
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenlendi. 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sedat Peker suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli suç unsurlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Peker'in Beykoz'daki villasında arama yapılıyor. Villadaki lüks cip de didik didik arandı.
İstanbul merkezli 5 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 63 şüpheliden 49'u yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
121 ADRESE OPERASYON
Soruşturma kapsamında, Sedat Peker'in de arasında bulunduğu haklarında gözaltı kararı verilen 63 kişinin yakalanmasına yönelik, İstanbul merkezli Ankara, Hatay, Trabzon ve Kocaeli'de 121 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
49 GÖZALTI
İnsansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mermi ve çelik yelek ele geçirildi.
Elde edilen yeni deliller neticesinde Sakarya ve Konya'da da bazı adreslere operasyonların düzenlendiği öğrenildi.
PEKER YURT DIŞINDA
Ayrıca, Sedat Peker'in yurt dışında bulunduğu ifade edildi. Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya giderek arama başlattı.
SEDAT PEKER'İN LÜKS CİPİNDE DE ARAMA YAPILDI
İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenleniyor. Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya giderek arama başlattı. Villadaki araçlarda da arama yapıldı Polis, villadaki lüks cipi de didik didik aradı.