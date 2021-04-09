Sedat Peker ve suç örgütüne 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin arama çalışmalarını sürdürdüğü Sedat Peker’in Beykoz’daki villası havadan görüntülendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisi, suç örgütü kurduğu iddia edilen Sedat Peker ve suç örgütüne bağlı 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Kocaeli, Sakarya, Konya, Trabzon ve Hatay’da 121 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sedat Peker’in Beykoz’daki villasına da polis tarafından operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin villada arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan, arama çalışmalarının sürdüğü villa drone ile havadan görüntülendi.