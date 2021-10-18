Sedat Peker’e tutuklama kararı!

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Peker, Türkiye’de örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun ardından Twitter paylaşımları ve YouTube videolarıyla iktidarı hedef almaya başlamıştı.

Paylaşımlarla eş zamanlı olarak Türkiye’de de Peker’in örgütüne operasyon düzenlenmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Anadolu başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Peker’e ‘tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’, ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme’, ‘var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme’, ‘tefecilik’ ve ‘silahla kasten yaralama’dan ağırlaştırılmış müebbet ve 262 yıl sekiz aydan 392 yıl dört aya kadar hapis cezası istenmişti.

Diğer örgüt üyeleri hakkında da çeşitli cezalar talep edilen 241 sayfalık iddianamede 26’sı tutuklu 92 kişinin adı geçiyor. İddianame, 16’ncı ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme, tensip zaptında 26 şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verirken, Peker ve şoförü U.Y. için de tutuklama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Daha önce Peker hakkında Ankara’daki bir mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı.