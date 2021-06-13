Sedat Peker yakalandı iddiası?

Amygdala Society adlı bir Twitter kullanıcısı suç örgütü lideri sedat peker'in yakalandığını iddia etti.

Amygdala Society adlı kullanıcı şu ifadeleri kullandı: 'Sedat Peker bugün 06:50’de MİT operasyonu ile yakalandı #sedatpeker10 Katar’dan geçiş yapan denizaltı SAT timleri Al Mirfa bölgesinde kaldığı evden Peker’i aldı. BAE istihbaratı çatışmaya girmeden çekildi, adamları da direnmedi. Resmi açıklama gece yarısı yapılacak. #deprem'

Operasyonun Tarık bin Ziyad üssünden çıkan ekiplerce gerçekleştirildiğni belirten Twitter kullnıcısı Sedat peker'in yakalanarak üsse getirildiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu da yazdı.

Twitter'ı aktif olarak kullanan suç örgütü lideri Sedat Peker'in uzun süredir paylşım yapmaması da yakalandığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Twitter kullanıcısı son olarak Sedat Peker'in yakalandığı operasyona ait görüntülerin yayına hazırlandığını beliriti.